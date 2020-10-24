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القبض على عاطل أثناء إلقاء مولودة في مقابر "الحلفاية" بقنا

كتب:

رجب آدم
10:12 م | السبت 24 أكتوبر 2020
القبض على عاطل

القبض على عاطل

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، عاطلاً أثناء محاولته التخلص من طفلة حديثة الولادة، عمرها 24 ساعة، بإلقائها في مقابر قرية "الحلفاية بحري"، بدائرة مركز نجع حمادي، شمال المحافظة.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالقبض على "رمضان أ. أ."، عاطل، مقيم بمركز الوقف، أثناء إلقاء طفلة حديثة الولادة في مقابر قرية "الحلفابة بحري".

تم التحفظ على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

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