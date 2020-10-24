فيديو يرصد دعم تركيا لإرهابيين بطرابلس: جسر عسكري بين أنقرة وغرب ليبيا

يوما تلو الآخر، تكشف الأدلة دعم تركيا وقطر للإرهاب، حيث تواصلان إرسال الشحنات العسكرية لدعم حكومة فايز السراج، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وذكر موقع "فلايت رادار" الإيطالي، المتخصص برصد حركة الطيران أن مطارات غرب ليبيا الثلاث "معيتيقة – مصراتة – الوطية" استقبلت 6 رحلات طيران شحن عسكري خلال الخمسة أيام الماضية.

وأوضح التقرير، أن رحلات الشحن العسكري من تركيا إلى مطارات غرب ليبيا ارتفعت إلى 126 رحلة، خلال 7 أشهر فقط في الفترة من 15 مارس الماضي إلى 18 أكتوبر الجاري، منها 67 شحنة تم نقلها عبر طائرات الشحن التابعة لسلاح الجو التركي، و53 منها تابعة لليوشن "إتش 76" المملوكة لحكومة السراج و6 رحلات شحن عسكري قامت بها طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو القطري.

وحذر اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خلال التقرير، من التساهل مع الجسر العسكري المفتوح بين أنقرة وغرب ليبيا، الذي لم يتوقف جوا وبحرا، خاصة منذ يناير 2020، مشيرًا إلى التسارع الكبير لحركة هذا الجسر خلال الآونة الأخيرة وزيادة نقل العتاد العسكري والمرتزقة إلى ليبيا على مرأى ومسمع مجلس الأمن.

اتهامات بالتقصير طالت عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي، وعملية "حارس المتوسط" التابعة للناتو المكلفتين بمراقبة حظر وصول السلاح إلى ليبيا، الدكتور محمود الغنودي مسؤول التثقيف السياسي في الجيش الليبي، قال إن العمليتين فشلتا في الحدّ من الممارسات التركية عبر البحر المتوسط وليبيا، وأشار إلى عدم فاعلية العمليتين في إجبارتركيا على احترام قرارات مجلس الأمن.