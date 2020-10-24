بعد توقف عامين.. عودة "الطيران" بين طرابلس وبنغازي

وصلت طائرة مدنية قادمة من مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس إلى مطار بنينا ببنغازي أمس الجمعة، بعد توقف الرحلات الجوية منذ قرابة عامين بين هاتين المنطقتين الليبيتين المتصارعتين.

يأتي هذا التطور في أعقاب اتفاق الفرقاء الليبيين في جنيف بسويسرا على إعادة فتح حركة النقل الجوي بين المدن الليبية، وبالتزامن مع إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمس، توصل طرفي النزاع في هذا البلد إلى اتفاق على وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وكانت الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي قد توقفت خلال صيف سنة 2019 بعد قصف قوات خليفة حفتر مطار معيتيقة وتدهور الأوضاع الأمنية الليبية بشكل خطير.

وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الذي قام اليوم السبت بزيارة إلى المغرب، إن "الرباط وفرت لليبيين كل الفرص المتاحة للوصول إلى حل"، شاكرًا المغرب على دعمه جهود إيجاد حل للأزمة الليبية.

وأوضح صالح، أن سبب تأخير الحل في ليبيا لم يكن مسؤولية المغرب، ولكن الأشخاص لم يتوصلوا لتطبيق اتفاق الصخيرات، وفقا لقناة العربية.

واعتبر رئيس البرلمان الليبي، التسوية السياسية الأخيرة التي تم التوصل إليها إثر مفاوضات بوزنيقة في المغرب في أغسطس الماضي سابقة في تاريخ الحوار الليبي الليبي، خاصةً في ما يخص المناصب السيادية. وأكد أنها تلقى قبولاً لدى الليبيين.