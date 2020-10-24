محافظ البحر الأحمر: اللجان الانتخابية شهدت إقبالاً كثيفاً في المساء

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن اللجان الانتخابية لمجلس النواب شهدت انضباطا، وبدأت الساعة التاسعة صباحا ضمن المرحلة الأولى للانتخابات التي تضم 14 محافظة، كما أن اللجان الانتخابية بالمحافظة شهدت كثافة انتخابية في المساء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على "صدى البلد".

وأضاف "حنفي"، أن هناك التزامًا من جانب الجميع ضمن العملية الانتخابية، ولم نتلق أي مخالفات على مدار اليوم، كاشفًا أن مشاركة المواطنين في الانتخابات أمر مهم للغاية، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان الانتخابية.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لمواطن يذهب للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية التي تعقد على مدار يومين اليوم وغداً الأحد، وذلك على كرسي متحرك بلجنته في مدرسة هدى شعراوي بمنطقة البحوث في محافظة الجيزة، موضحًا أن بعض المواطنين يكونوا حريصين على المشاركة في الانتخابات رغم ظروفهم الصحية.

ووجه موسى الشكر والتحية لمن أدلى بصوته رغم ظروفه، مشيرا إلى أن هذه المشاهد تشجع المواطنين ولها دور إيجابي في تحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات.