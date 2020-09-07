عمرو حنفي: نفذنا قرارات إزالة على ١٫٥ مليون متر مربع في 10 أشهر

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المشروعات القومية الكبرى سيجري الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، وعلى رأسها منظومة الصرف الصحى بمدينة الغردقة، ومستشفي رأس غارب الجديد.

وكشف حنفى أن الغردقة على موعد مع إعلانها خالية من العشوائيات بتسليم المساكن البديلة للعشوائيات بالإضافة الى الانتهاء من مشروع ٦٠٠٠ وحدة سكنية بمنطقة "أبوعشرة" ضمن المشروع العاشر للإسكان الاجتماعي، فضلاً عن نهو عدة مشروعات قومية أخرى أهمها، تطوير شاطئ ٤ بمدينة الغردقة والانتهاء من أعمال الحماية من أخطار السيول.

وأشار حنفي إلى أن المحافظة شنت عدة حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة أسفرت عن إزالة تعديات على مساحات تقترب من مليون ونصف المليون متر مربع، خلال 10 أشهر، بما يمثل حوالي ٧٥ % من إجمالي حجم المخالفات بالمحافظة.