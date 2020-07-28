عمرو حنفي: مليار و648 ألف جنيه تكلفة تطوير العشوائيات بالبحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة فضلت الإسراع بنقل قاطني منطقة جبل العفش إلى بديل العشوائيات على أن يتم بعد عيد الأضحى استكمال المشروع وافتتاح الملعب والمناطق الخضراء، موضحًا أن الأولوية للمناطق شديدة الخطورة على أن يتم إزالة المنطقة داهمة الخطورة فور نقل السكان.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن المناطق التي سيتم إزالتها ونقل السكان منها غير آدمية، مشيرا إلى أن الفكرة تكمن في توفير بديل آدمي وهو ما يؤدي لتغيير السلوكيات باختلاف البيئة، مشيرا إلى وجود وحدات جاهزة بتكلفة وصلت إلى مليار و648 ألف جنيه.

وأكد محافظ البحر الأحمر، وجود 513 منزلا في راس غارب، وسفاجا 174، وحلايب 500 منزل، جاهزين للتسليم بعد الانتهاء من تسليم وحدات الغردقة، مشيرا إلى أن تسليم الوحدة يشتمل الاحتياجات الأساسية.

وعن وضع السياحة في المحافظة، أكد المحافظ أنه يوجد إقبال على السياحة في البحر الأحمر سواء داخلية أو خارجية في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.