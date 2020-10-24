أبو سعدة: هناك حياد حكومي ولم نرصد أي مخالفات داخل المقار الانتخابية

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك جهد تنظيمى أكثر من رائع من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى حياد الأجهزة الحكومية من المرشحين وعدم تدخلها، مشدداً أنه لم يتم رصد أي عبث أو خروج عن القانون داخل المقار الانتخابية.

وأضاف "أبو سعدة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المال السياسى تم رصده اليوم من قبل المندوبين التابعين لنا، الذين قاموا بتصوير أكشاك بجوار بعض الدوائر الانتخابية "كانوا بيدفعوا عطايا أو أموال لبعض الناخبين".

وتابع: " شاهدنا دعاية انتخابية محظورة بقرار اللجنة العليا للانتخابات من قبل بعض الأحزاب السياسية في محاولة للتأثير على الناخبين أمام اللجان واشتباكات لبعض أنصار المرشحين في أسوان وهذه أشياء ملازمة للعملية الانتخابية.. ولكن داخل اللجنة لا يوجد أي عبث من أي نوع ".

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن متوسط الحضور اليوم تراوح من 10 إلى 15% ، ومتوقع أن يشهد النصف الأخير من يوم غد إقبال كثيف وارتفاع في عدد المشاركين في انتخابات مجلس النواب.

من ناحية أخرى، أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إن كل مظاهر الحجج التي كانت تردد في السابق بشأن وجود تزوير لإرادة الناخبين في الاستحقاقات الدستورية، بات لا وجود لها بعد إنشاء الهيئة العليا للانتخابات، كونها هيئة مشكلة من شيوخ القضاة ليس لهم مصلحة مع أحد أو مع أو ضد أحد.

وأضاف "عبد الحافظ"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، :" كل اللى كان حجته أن صوته لا يعبر عنه وأن الحى زى الميت كل هذا قد انتهى"، موضحًا أن الانتخابات النيابية المظهر الوحيد الذى يعكس فلسفة المؤمنين بالدولة، مشدداً على أن من يرى أن المشاركة في الانتخابات أمر لا جدوى منه هو غير مؤمن بفكرة الدولة بل له أفكار أخرى لا علاقة لنا بها.

وأشار رئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، إلى أن هناك خطوات إيجابية تحققت على أرض الواقع تجعل المشاركة في الحياة السياسة أمر فعال، ويخدم المجتمع كافة، مشدداً على أن الهيئة العليا للانتخابات تشرف بشكل كامل على العملية الانتخابية دون أي تدخل حكومي أو شبه حكومي كون الضوابط معلنة منذ بداية الانتخابات وحتى إعلان النتيجة.