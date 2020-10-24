التفاصيل الكاملة لتخلص "عاطل" من رضيعة عشيقته في المقابر بقنا

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة ضبط "عاطل" أثناء محاولته التخلص من طفلة حديثة الولادة بإلقائها في مقابر قرية "الحلفاية بحري"، بدائرة مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أن الرضيعة المجني عليها ابنة عشيقته، حملت بها سفاحاً.

وقال مصدر أمني لـ"الوطن" إن التحقيقات تجري مع "عاطل" لاتهامه بإلقاء طفله رضيعة داخل مقابر قرية "الحلفاية بحري"، وأضاف أن أحد أهالي القرية تتبع المتهم، بينما كان يحمل الرضيعة بين يديه وتوجه بها ناحية المقابر، واستدعى الشرطة، حيث تم تسليمه إلى الحملة والطفلة.

وأفاد ذلك الشخص، في محضر الشرطة، بأنه أثناء سيره بجوار المقابر، تلاحظ وجود شخص نزل من سيارة "ميكروباص"، بعد صلاة العشاء، يحمل طفلة ملفوفة في قطعة قماش، وتوجه إلى المقابر، وأكد أنه بعد ما توجه المتهم إلى المقابر، قام بتتبعه، وتمكن من الإمساك به أثناء قيامه بإلقاء الطفلة من سور المقابر، والتف عدد من المواطنين حوله، حتى تم تسليمه إلى الشرطة.

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية كشفت أن "العاطل" أتى بالطفلة الرضيعة بناءً على طلب من عشيقته، التي حملت بها سفاحاً، مستغلا انشغال الشرطة والمواطنين في الانتخابات، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة مع المتهم حتى استكمال المحضر، وعرضه على النيابة.

وأضاف أنه تم إيداع الوليدة إحدى الحضانات بنجع حمادي، حتى عرض تقرير نهائي على الصحة، وإيداعها في قسم الأطفال اللقطاء في مدينة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالقبض على "رمضان أ. أ."، عاطل، مقيم بمركز الوقف، أثناء إلقاء طفلة حديثة الولادة عمر 24 ساعة، في مقابر قرية "الحلفاية بحري".

تم التحفظ على المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وقبل أسبوع، تلقى مدير أمن قنا إخطاراً يفيد بتقديم عدد من العمال في قسم النظافة بمجلس مدينة دشنا، بلاغ إلى مركز شرطة دشنا، يفيد بعثورهم على طفلة رضيعة ملقاة داخل أحد صناديق القمامة.

وقال العمال، في بلاغ، بحسب مصدر أمني، إنهم أثناء عملهم في الفترة المسائية، لرفع تجمعات القمامة من الصناديق الخاصة، وخلال تواجدهم في منطقة مجمع مواقف قنا، سمعوا صوت بكاء الطفلة، وتم العثور عليها داخل صندوق قمامة، ملفوفة في قطعة قماش أبيض.