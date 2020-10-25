وسط إجراءات احترازية.. مؤتمر جماهيري لمرشح "مستقبل وطن" ببورسعيد

نظم حسن طارق عمار مرشح حزب مستقبل وطن ببورسعيد للمقعد الفردى للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب لمجلس النواب مؤتمر جماهيري حاشد بحي العرب بشارعى كسري والغوري، وذلك وسط إجراءات احترازية تضمنت توزيع كمامات للحضور وتطهير الأيدي بالكحول وقياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية.

وأكد حسن عمار مرشح حزب مستقبل وطن أن محافظة بورسعيد تحتاج خلال المرحلة الحالية نواباً مقاتلين، متعهداً أنه سيضع رقبته مقابل حل مشاكل بورسعيد ولن يتهاون أبداً في حقوق هذا البلد العظيم.

واستعرض مرشح حزب مستقبل وطن خلال المؤتمر ملف تشغيل الشباب ومواجهة البطالة رافضا ما يشاع حول عدم رغبة شباب بورسعيد في العمل، وقال "شباب بورسعيد رجالة وعاوز يأكل عيش بالحلال"، وتعهد عمار بضرورة تحديد جدول زمني واضح لحل أزمة الإسكان.

وأضاف "البورسعيدية تعبوا من السكن بالإيجار والرئيس السيسي وجه بتسكين الشباب". ورفض "حسن عمار" تدخل المال السياسي في العملية الإنتخابية، مؤكدا أن بورسعيد لا تقبل المال السياسي وطول عمر شعب بورسعيد رجالة".

وأعلن مرشح حزب مستقبل وطن أنه تم الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة علي اعتماد الدعم المالي لتطوير النادي المصري خلال 90 يوماً، مشيرا إلى المجهود الكبير لعودة اللعب على الاستاد والنادي المصري هو حياة البورسعيدية و"هنجيب حقه وحق الجماهير".

وتعالت الهتافات لمؤيدى مرشح حزب مستقبل وطن "هنكمل المشوار معاك يا عمار"، وحمل الأهالي حسن عمار على الأعناق وأعلنوا دعمهم وتأييدهم الكامل للمرشح الشاب وإيماناً ببرنامجه الانتخابي الذي قدم حلولاً واقعية لمشاكل بورسعيد.

يذكر أن حزب مستقبل وطن ببورسعيد يترشح له مرشح واحد فقط على المقعد الفردى للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي ولم يقدم مرشح للدائرة الثانية بينما تقدم عن الحزب للترشح للقائمة الوطنية لشرق الدلتا من أجل مصر الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب الحالى.