"الصحة" تحذر المواطنين من كورونا: لو استمرينا في التقارب هنفقد أهلنا

حذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، المواطنين من التهاون مع الفيروس المستجد، موضحًا: "لو مأخدناش بالنا من كل علامات الخطورة حولنا هنبقى خسرانين كتير جدًا".

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "لو البعض يقول كل شيء على الله، ده صحيح، لكن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب، وفيروس كورونا شديد الانتشار ونحن يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية، والشعب المصري اجتماعي بطبعه، لكن هذا التقارب سيؤدي إلى إصابتنا بالمرض وفقدان الكثير من أهلنا".

وتابع، أنه يجب الحذر من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وأن تحصل بعض الفئات على لقاح الانفلونزا على غرار كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري لحماية أنفسهم من أعراض الإنفلونزا لكي لا يحدث أي خلط مع أعراض فيروس كورونا.

وواصل: "إن كان عدد الإصابات في مصر تحت السيطرة، لكن عشان اللي بيحصل في أوروبا وأمريكا ميحصلناش الكل مسؤول مسؤولية كاملة إننا نذكر ونوعي الناس بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن عدم الملتزمين ستفرض عليهم الغرامة".