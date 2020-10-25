مصدر بالتعليم: تقليص أيام الدراسة حسب جديد كورونا.. ولم ننصب على أحد

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة قد تغيّر أو تقلص عدد أيام الحضور في المدارس الخاصة، حسب متغيرات جائحة كورونا.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنّ لكل مدرسة الحق في أن تغير أو تقلل عدد أيام الدراسة حسب معطياتها، موضحا أنّ الوضع في المدارس الخاصة منتظم تماما، وأنّ المصروفات الدراسية يتم تسديدها على دفعات، ومصروفات الباصات الخاصة بالمدارس اختيارية ويتم دفعها على أقساط أيضا.

وأكد المصدر: "لم ولن ننصب على أولياء الأمور"، موضحا أنّ العملية التعليمية في المدارس الخاصة تسير بشكل منضبط، وأنّ الوزارة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى من قبل أولياء الأمور، بشأن المصروفات الدراسية ومصروفات الباصات في المدارس الخاصة.

وتابع أنّه حال إرسال شكاوى من قبل أولياء الأمور سيتم بحثها فورا، وأنّه لا تخاذل في محاسبة المخطئين، مؤكدا أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على ضرورة حل جميع مشكلات أولياء الأمور بالمدارس.

وطالب المصدر، أولياء الأمور بدفع الدفعات الأولية من المصروفات الدراسية سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، موضحابع أنّ العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية تسير بشكل طبيعي ومنضبط، ولا يوجد ما يعيق سير الدراسة بالمدارس، كما أنّ أعمال التعقيم والتطهير في المدارس تتم بشكل دوري ومستمر.

وأضاف المصدر، أنّ أي ولي أمر لدي مشكلة، عليه إرسالها إلى وزارة التربية والتعليم، وسيتم الرد عليه وحلها فورا، مؤكدا أنّ الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال أول 8 أيام من بدء العام الدراسي الجديد، وأنّ جميع أدوات التعقيم والتطهير متوفرة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر، إلى أنّ غرف العزل في المدارس مجهزة تماما حال حدوث اشتباه بكورونا من قبل أي تلميذ، مؤكدا أنّ جميع المستلزمات الطبية موجودة في غرف العزل، وجميع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات يتابعون عملهم على أكمل وجه لإنجاح العام الدراسي الجديد.