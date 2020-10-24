محافظ الإسكندرية: إجراء الانتخابات في ظل كورونا استلزم جهودا غير عادية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تشكيل 3 غرف عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية التي جّرت اليوم وتستمر غدًا في 14 محافظة، "لدينا 3 غرف عمليات إحدها في مقر المحافظة، والأخرى في مديرية الأمن، والثالثة في المنطقة الشمالية"، لافتًا إلى أن هناك تواصل وتعاون تام بين الغرف الثلاث.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن إجراء الانتخابات في ظل تفشي فيروس كورونا استلزم جهودًا غير عادية، ولذلك هناك تنسيق تام مع وزارة الصحة، حيث تم تعقيم اللجان بشكل جيد، والتشديد على ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد بين المواطنين.

من ناحية أخرى، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم رائعة، فالانتخابات سارت في يومها الأول بشكل جيد في ظل منافسة شرسة بين المترشحين، كما أن المواطن يتمتع بأريحة كاملة خلال الإدلاء بصوته ونحن على مسافة واحدة من الجميع، واللجان تم تجهيزها بشكل مميز.

وأضاف "آمنه"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أنه تم تأمين المواطنين خلال الانتخابات من الجيش والشرطة بشكل رائع، كما تم توفير المواصلات العامة لنقل الناخبين للجان، مشيرا إلى أنه تم الشديد على التباعد بين المواطنين وفقًا لتعليمات وزارة الصحة وذلك خوفًا من جائحة كورونا.