لجان البدرشين تستقبل المواطنين في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب

فتحت لجان الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط في محافظة الجيزة، أبوابها صباح اليوم، أمام المواطنين لليوم الثاني على التوالي، للمشاركة في التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة، من قبل رجال الجيش والشرطة.

وحرصت اللجان بدائرة الجيزة على توفير كراسي متحركة لكبار السن، لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير من كمامات طبية وكحول، وتواجد البوابات الإلكترونية المعقمة داخل اللجان الانتخابية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتوفير كافة الحماية والسلامة للمواطنين، والقائمين على العملية الإنتخابية.

أكد أحمد عزمي، أحد الناخبين بمدينة البدرشين، أنه حضر إلى اللجنة الانتخابية صباح اليوم للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، واختيار من يمثله تحت قبة البرلمان في المجلس المقبل، مشيرا إلى أن اليوم الثاني سيشهد إقبالا كبيرا من قبل الناخبين، موضحا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا تنفذ في جميع المقار الانتخابية بمدينتي البدرشين والعياط، لتقديم كافة الحماية والأمن والسلامة للناخبين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عزمي، لـ"الوطن"، إن الدائرة الثالثة بها 28 مرشحا ما بين مستقلين وحزبيين، وسيكون هناك صراعا شرسا بينهم لكسب ثقة أهالي الدائرة، مطالبا جموع الشعب المصري بالنزول إلى اللجان الإنتخابية والتصويت بصناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، موضحا أن هناك خدمات كثيرة داخل قري ومراكز مدينتي البدرشين والعياط، لابد من تحقيقها من قبل المرشحين الذين سيحققون الفوز بالانتخابات البرلمانية.

واشتد الصراع في الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط؛ إذ يتنافس 28 مرشحا من حزبيين ومستقلين، لكسب ثقة أهالي الدائرة للفوز بـ3 مقاعد داخل مجلس النواب المقبل.