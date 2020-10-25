لجان العمرانية تستقبل المواطنين في اليوم الثاني من انتخابات النواب

فتحت اللجان الانتخابية في منطقة العمرانية بالجيزة، أبوابها لاستقبال الناخبين خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية، من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بين الناخبين والموظفين باللجان، التزاما بالتباعد الاجتماعي، وتعقيم شامل للجان كافة.

وبدأ التوافد على لجان شارع مجمع المدارس بالعمرانية، وحرص المواطنين على التصويت من بداية الساعات الأولى للتصويت، بمدرستي أحمد عرابي ثانوية بنات وأحمد زويل الرسمية للغات، وفي العمرانية الغربية فتحت مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية أبوابها لاستقبال الناخبين.

وشهدت مدارس منطقة العمرانية الشرقية، حرص المواطنين على التصويت في الاستحقاق الجمهوري، وفتحت مدراس فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركة، وأم المؤمنين الثانوية بنات، والهرم الابتدائية الجيدة، أبوابها أمام الناخبين.

وكانت العملية الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى، وعددها 14، انطلقت أمس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير كافة، للحفاظ على سلامة أطراف العملية الانتخابية.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الخط الساخن رقم 19826، لاستقبال الاستفسارات والشكاوى كافة، المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في 10 آلاف و240 لجنة فرعية، في محافظات "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".