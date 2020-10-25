914 لجنة تفتح أبوابها في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بأسيوط

فتحت جميع اللجان على مستوى محافظة أسيوط، أبوابها للناخبين في اليوم الثاني والأخير، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وسط إجراءات احترازية جرى تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا، وتكثيف أمني بمحيط اللجان من قبل قوات الشرطة الذين بدأوا تأمين اللجان، وفحصها بواسطة خبراء المفرقعات والدفاع المدني.

وشهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة، توافد القضاة المشرفين على اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا، وإقبال ملحوظ من الناخبين الذين اصطفوا أمامها قبل بدء التصويت، خاصة في القوصية وأبوتيج والبداري.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم، في 497 مقرا انتخابيا، يضم 914 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة، موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وأعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة، طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، والخط الساخن الخاص بغرفة العمليات (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).