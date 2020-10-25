1081 لجنة تفتح أبوابها أمام المواطنين لانتخابات النواب بسوهاج

فتحت اللجان الانتخابية البالغ عددها 1081 في محافظة سوهاج، أبوابها لليوم الثاني لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين ناخب وناخبة، في انتخابات مجلس النواب، التي بدأت أمس السبت، وسط توقعات بزيادة نسبة المشاركة.

وأظهرت النتائج غير الرسمية، أن نسبة المشاركة تخطت 12% في اليوم الأول، وهناك دوائر بلغت نسبة المشاركة فيها 20%، ومن المرجح أن يكون الحشد بشكل كبير في أغلب الدوائر الانتخابية.

ولم تسجل محافظة سوهاج أمس، أية أحداث تؤثر علي سير الانتخابات، وحرص الناخبين في جميع اللجان علي التصويت مرتدين الكمامات، وعقمت اللجان قبل البدء في عملية التصويت، وفي نهاية عقب غلقها أيضا.

وحرص كبار السن والسيدات علي الحضور مبكرا، في اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم، وشهدت اللجان تواجد ذوي الإعاقة.

ويتنافس في انتخابات النواب بسوهاج، 199 مرشحا، على 14 مقعدا داخل 8 دوائر انتخابية في النظام الفردي.

من جانبه، أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على رفع درجة الاستعداد طوال يومي الانتخابات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزا انتخابيا، و‏1081 لجنة فرعية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ سوهاج، على أهمية متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير سبل الدعم كافة لجميع عناصر العملية الانتخابية، من قضاة وقوات تأمين وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.