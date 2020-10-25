بدء تسليم 572 وحدة بمشروع "سكن مصر" بمدينة حدائق أكتوبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد 1 نوفمبر 2020، وحتى يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، في تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة 207 عمارات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنَّه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى البنك، وسداد مبلغ دفعة الاستلام، واستلام الجواب من البنك موجه للشئون العقارية بمقر جهاز المدينة، لمعاينة واستلام وحدته.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ تسليم وحدات العمارتين رقمي 26، 27، يوم الأحد 1 نوفمبر 2020، ووحدات العمارتين رقمي 28، 32، يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020، ووحدات العمارتين رقم 49 ، 42، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، وتخصيص يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف أنَّه سيتمّ تسليم وحدات العمارتين رقمي 50، 3، يوم الأحد 9 نوفمبر 2020، ووحدات العمارتين رقمي 4، 5، يوم الإثنين 10 نوفمبر 2020، ووحدات العمارتين رقمي 7، 6، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2020، وتخصيص يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار رئيس جهاز "حدائق أكتوبر"، إلى أنَّه سيتمّ تسليم وحدات العمارتين رقمي 8، 9، يوم الأحد 16 نوفمبر 2020، ووحدات العمارتين رقمي 11، 12، يوم الإثنين 17 نوفمبر 2020، ووحدات العمارات أرقام 13، 14، 15، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2020، وتخصيص يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال إنَّه سيتمّ تسليم وحدات العمارتين رقمي 48، 52، يوم الأحد 23 نومفبر 2020، ووحدات العمارتين رقمي 58، 59، يوم الإثنين 24 نوفمبر 2020، ووحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2020، وتخصيص يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.