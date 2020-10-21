نائب وزير الإسكان: الاستثمار العقاري يمثل 18% من الناتج المحلي

قال الدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، إن وزارة الإسكان لديها مخطط كامل للتنمية العمرانية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يتضمن إنشاء 42 مدينة جديدة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صدور قرار جمهورى فى القريب العاجل بإنشاء من 3 إلى 4 مدن منهم، لافتا إلى تسارع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان لتوفير سكن آمن لكل مواطن، ليس فقط فى القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية تمتد من أسوان وحتى الأسكندرية.

وأضاف عباس، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين بالقاهرة، "الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى بين الواقع والمأمول"، أن السوق العقارى فى مصر عليه إقبال، وسوق حقيقي، حيث بلغ حجم الاستثمارات فى هيئة المجتمعات العمرانية من 5 إلى 6 مليار جنيه خلال أخر 4 سنوات، ووصل خلال العام الحالى إلى 78 مليار جنيه، لافتا إلى أن الاستثمار العقارى يمثل 18% من الناتج القومى المحلى رغم الجائحة، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 20%، خلال الفترة المقبلة.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن المشروعات العمرانية الجديدة ساهمت فى توفير عدد كبير من فرص العمل، والتى بدروها استوعبت كل العمالة المصرية العائدة من الخارج بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن المشروعات مازالت لديها احتياجات لعمالة جديدة فى المجال الهندسى والفنيين والعمالة، مؤكدا أن الاستثمار العقارى شهد طفرة خلال ال5 سنوات الماضية، رغم الظروف الماضية ليثبت أنه قطاع قوى.