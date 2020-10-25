أسقفا بني سويف وببا يدليان بصوتهما في انتخابات مجلس النواب

أدلى الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، عضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، والأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا، بصوتهما في الانتخابات البرلمانية، اليوم، بلجنتي مدرسة "القومية الابتدائية للبنات بمدينة بني سويف، والاتحاد الابتدائية بمدينة ببا".

وحث الأنبا غبريال، الأقباط علي المشاركة الايجابية في انتخابات البرلمان، قائلا: "الكنيسة تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم، لا نوصي بأحد ولا توجيه لصالح أحد أو مرشح بعينه، فلكل شخص الحق في التصويت لمن يراه مناسبا له، المهم المشاركة الكبيرة والتي اعتادنا عليها من الأقباط؛ لأن ذلك مرتبط بمكانة وشكل الدولة المصرية والنظام المصري أمام العالم الخارجي".

وأوضح أسقف بني سويف، أنه عندما تنقل وسائل الإعلام العالمية صور طوابير الناخبين، فهذه بمثابة رسالة للعالم أجمع بقوة النظام المصري، وأن هناك دعم كبير للنظام في ظل الحرب الشرسة والمؤامرات والشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وطالب الأنبا اسطفانونس، أسقف ببا والفشن وسمسطا، جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية؛ لإرسال رسالة للعالم أجمع بأن المصريين لا يتأخرون تجاه أي استحقاق انتخابي، قائلا: "الكنيسة لا تقف في صالح مرشح بعينه بل الجميع أمامنا واحد، الأهم لنا هو المشاركة، والاختيار يقع على الناخب ذاته.

ويتنافس 91 مرشحا على المقاعد الفردية الثمان، المخصصة لمحافظة بني سويف في دوائرها الأربعة، ويبلغ العدد الإجمالي لمن لهم حق الانتخاب مليون و883 ألفا و354 ناخبا، موزعين على 692 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، داخل 481 مقرا انتخابيا.

وتضم بني سويف 4 دوائر انتخابية، الأولى: بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، تضم قسم شرطة "بني سويف (بندر)، وبني سويف الجديدة (شرق النيل)"، وبني سويف"، ومخصص لها مقعدان، يتنافس عليهما 24 مرشحا، والأخرى مقرها بمدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي "الثانوية بنات"، وتضم مركزي ناصر والواسطي، ومخصص لها مقعدان، يتنافس عليهما 32 مرشحا، والثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد، يتنافس عليه 7 مرشحين، والرابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا، وتضم مراكز "ببا، وسمسطا، والفشن"، ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.