محافظ بني سويف يرفض مغادرة لجنة قبل فرض إجراءات التباعد

تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، عدداً من المقار واللجان الانتخابية بمركزي بني سويف وناصر، اليوم السبت، للاطمئنان على سير انتخابات مجلس النواب، في يومها الأول، والتي انطلقت في الساعة التاسعة صباحاً.

ويتنافس 91 مرشحاً على 8 مقاعد فردية في 4 دوائر انتخابية بمحافظة بني سويف، بينما يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت مليون و883 ألف 354 ناخباً، موزعين على 692 لجنة فرعية، داخل 481 مركزاً انتخابياً، موزعين على 4 دوائر.

وتأتي محافظة بني سويف ضمن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي تجري في 14 محافظة على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

واطمأن المحافظ، خلال جولته، على الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان، وتهيئة الأجواء المناسبة للتيسير على للناخبين أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الوقائية الصحية من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير.

وشدد "غنيم" على تطهير اللجان الانتخابية قبل وبعد عملية الاقتراع طوال أيام الانتخابات، نظراً لإجراء الانتخابات في ظل ظروف استثنائية، مع تداعيات فيروس "كورونا".

وفي لجنة مدرسة "علي عبد الحليم"، بقرية "بني زايد"، التابعة لمركز ناصر، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، تحدث المحافظ مع بعض المواطنين، مطالباً بالحفاظ على مسافات آمنة بينهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ورفص استكمال جولته إلا بعد تطبيق الإجراءات الوقائية، وخاصةً ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة وصحة الناخبين، كما أصر على تطبيق إجراءات التباعد بنفسه، مطالباً المواطنين بحماية أنفسهم.

وأكد المحافظ على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجانب التنظيمي من خلال تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتسهيل العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لانتخابات الجولة الأولى من الانتخابات، وتمت مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للانتخابات من خلال منظومة محكمة سواء ميدانياً بالمرور والتواجد باللجان، أومن خلال غرفتين عمليات رئيسية ومركزية بديوان عام المحافظة، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

وأنهت الأجهزة التنفيذية في محافظة بني سويف استعداداها لاستقبال انتخابات مجلس النواب، والتي تجرى اليوم السبت وغدا الأحد، من تجهيز المقار الانتخابية ومراجعة الكهرباء وتوفير المظلات والكراسي المتحركة.