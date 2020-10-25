"الإسكان": توصيل الكهرباء لمدينة أخميم الجديدة من محطة شرق سوهاج

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّه تمّ إطلاق التيار الكهربائي بمدينة أخميم الجديدة من محطة كهرباء محولات شرق سوهاج جهد 500/ 220/66/ 22 ك.ف، والتي تمّ الانتهاء من تنفيذها بالمدينة.

بدوره، أوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، أنَّ حصة مدينة اخميم الجديدة منها قدرة 2*40 م.ف.ا، بجهد 22 ك.ف، بتكلفة 250 مليون جنيه، والتي ستسهم في خدمة المدينة بالكهرباء والمنطقة الصناعية بالمدينة، وزيادة فرص العمل والتوسعات الصناعية المستقبلية بالمدينة، وزيادة الاستثمارات بها .

وأشار رئيس جهاز "أخميم الجديدة"، إلى أنَّ محطة محولات كهرباء شرق سوهاج المقامة بالمدينة، تهدف إلى ربط شبكة كهرباء الصعيد على جهد 500 ك.ف، مبينًا أنَّ المحطة تُعد من أهم المشروعات الإستراتيجية التي ستسهم في ربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في دعم خطة المحور الموازي لربط شبكة كهرباء الصعيد بشبكة جهد 500 ك.ف، للحد من انقطاعات الكهرباء التي شهدتها محافظات الصعيد خلال فترات زيادة الأحمال على الشبكات.