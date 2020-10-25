أسعار الذهب اليوم الأحد 25-10-2020 في مصر: مستقر لليوم الثاني

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة لليوم الثاني على التوالي، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ أول أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب وفقًا لبداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 25 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 830 و832 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 711 و713 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و656 جنيها.

الذهب سيكون الملاذ الآمن خلال الأيام المقبلة

وقال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، إنّ سوق الذهب المصري شهد تأثرًا كثيرًا بالأحوال السياسية والاقتصادية فى مصر وعاد الانكماش للصاغة المصرية نظرًا لانشغال الكثيرين بعودة الدراسة وانتهاء موسم الأفراح المعتاد خلال تلك الفترة.

وأوضحت التقارير الصادرة اليوم، الأحد عن مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الأسبوعي، أنّ المعدن الأصفر تشبث بمستوى 1900 دولار للأونصة نهاية الأسبوع رغم التقلبات الحادة خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ هبط الذهب من 1925 دولارًا للأونصة بداية الأسبوع إلى 1887 دولارًا خلال جلسة الثلاثاء، ليتأثر بقوة الدولار وحاجة المستثمرين إلى عمليات التسييل والتوجه إلى بورصات الأسهم.

وأضاف التقرير أنهّ سرعان ما عادت الأونصة للارتفاع مع ظهور أخبار موافقة ترامب على الحزمة التحفيزية قبل موعد الانتخابات الرئاسية مطلع نوفمبر القادم، الأمر الذي منح الذهب مزيدًا من القوة أمام الدولار لتستقر الأونصة مرة أخرى فوق 1900 دولار، ليؤكد المعدن الأصفر أنّه الملاذ الآمن خلال الأيام المقبلة التي تغيب عنها الشفافية واستدامة الاستقرار فى البورصات العالمية.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وكان نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية إيهاب واصف، أوضح أسباب صعود أسعار الذهب ووصوله إلى أعلى نقطه لها، قائلًا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأوضح أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى نحو 1782 دولار في ذلك الوقت.

وأشار رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إلى أنَّ أسعار الذهب تنخفض في حال ارتفاع الدولار مقابل العملات الأجنبية، وترتفع الأسعار إذا انخفضت أسعار الدولار، مشددًا على أنَّ المشكلة الكبرى هي فيروس كورونا، والذي أصاب الأسواق العالمية، وطالما لم يصل العالم لعلاج لفيروس كورونا، فإن أسعار الذهب ستظل في ارتفاعات متوالية حتى لو انخفضت في الوقت الحالي، وقد يكون بعض صناديق الاستثمار باعت كميات من الذهب الذي اشترته لجني الأرباح، وهذا أدى إلى الانخفاض، ولكن السبب الأساسي ما زال موجودا إن لم يُعالج، وسيكون هناك ارتفاعات متوالية.