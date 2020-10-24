فيديو.. موقف محرج لمنة شلبي في "ريد كاربت" فيلم "حارس الذهب"

تعرضت الفنانة منة شلبي لموقف محرج أثناء دخولها "ريد كاربت" عرض فيلم الفنان أحمد مالك "حارس الذهب"، والمعروض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت منة تستعد للوقوف أمام عدسات المصوريين لالتقاط الصور، وأثناء وقوفها انطفأت الإضاءة والأنوار بشكل مفاجئ، قبل أن تعود مرة أخرى بعد عدة ثوان.

وعلى جانب آخر، شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، استعرض الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.

وانطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.