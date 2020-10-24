استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 بــ832 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية اليوم السبت 24 أكتوبر، وذلك بسبب إجازة البورصة العالمية التي تساهم في استقرار سعر المشغولات الذهبية بكافة أنواعها في محال الصاغة، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا 832 جنيهًا للجرام.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي، وانخفاض سعر الدولار عالميًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت تراجعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت منذ الصباح.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 830 و832 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 711 و713 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و656 جنيهًا.

موجة ارتفاع أسعار الذهب ستستمر لمدة عام ونصف

قال رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، وصفي أمين واصف، إنَّ سوق الذهب في مصر خلال الفترة الماضية شهد ارتفاعات وانخفاضات متوالية، في نفس اليوم، لأن هناك حساسية كبيرة في التعاملات بالبورصات العالمية بالإضافة لتأثير جائحة كورونا، والتصريحات المختلفة الخاصة بالانتخابات الأمريكية، متوقعًا أن يستمر ارتفاع الذهب لمدة سنة ونصف.

وتوقع ارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة، لأنه حتى إذا تم التوصل لمصل، فإن هذا سيستغرق وقتًا لمدة 6 أشهر لبدء التطعيم، ثم تبدأ الاقتصاديات في التعافي، وهذا يستغرق حوالي سنة أخرى، أي أن هناك حوالي سنة ونصف من الارتفاع في أسعار الذهب.

وحقق المعدن الأصفر، في 5 أكتوبر الحالي صعودًا كبيرًا ليصل جرام الذهب عيار 21 نحو 840 جنيهًا، ليواصل المكاسب محققا في 9 أكتوبر نحو 853 جنيهًا للجرام عيار 21، بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 975 جنيهًا، وبلغت قيمة الجرام عيار 18 نحو 731 جنيهًا.