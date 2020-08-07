وضع الخطط والوصول لمعلومات دقيقية.. أهمية ميكنة المستشفيات الجامعية

تسعى الدولة لميكنة الوزرات والهيئات، وتستعد وزارة الصحة لبدء ميكنة عدد من المستشفيات الجامعية بشكل كامل، حيث قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مكاتب المستشفيات الجامعية من المشروعات الهامة التي تعمل عليها وزارة الاتصالات لرقمنتها وهي حاليا في مراحلها الأخيرة قبل التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبدء مشروع تبدأ فيه 3 جامعات ثم ينشر لميكنة المستشفيات الجامعية بشكل كامل.

الدكتور محمد علي عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد وأمين صندوق جمعية سرطان الكبد المصرية، أوضح أن الحكومة تسعى لميكنة الوزارات والهيئات في إطار خطة التحول الرقمي، وذلك في إطار التقدم التكونولوجي، مشيرا إلى أن المستشفيات في الدول الأوروبية تسير على النظام المميكن حيث يساعد على التقدم في مجال الصحة.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن ميكنة المستشفيات يعني توافر قاعدة بيانات إلكترونية عن ما يخص المستشفيات، مثل سعة المستشفى وعدد الأسرة بها، عدد الكوادر البشرية بها سواء أطباء أو تمريض، بالإضافة إلى سجلات المرضي الذين تلقوا العلاج أو خدمات طبية في المستشفى.

وتابع أن ميكنة المستشفيات وتوافر قاعدة البيانات يساعد في الحصول على معلومات دقيقة في وقت وجيز جدا، مشيرا إلى أن توافر مثل تلك المعلومات يساعد في وضع الخطط المرتبطة بعمليات التطوير أو غيرها من التي تتطلب الوصول لمثل تلك المعلومات.