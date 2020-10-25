مدير تعليم القاهرة: السناتر مصدر عدوى.. وإلغاء الطابور بضوابط (حوار)

قال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنّ إلغاء طابور الصباح سيكون قاصرا على المدارس التي بها عدد كبير من الطلاب، ومساحة الفناء بها صغيرة لا تسمح بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف عطية، في حوار لـ"الوطن"، أنّه جار اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة، حفاظا على سلامة الطلاب، وإلى نص الحوار..

ماذا عن إلغاء طابور الصباح؟

سيكون قاصرا على المدارس التي تضم عددا كبيرا من الطلاب ومساحة الفناء صغيرة، إذ يتم المنع بناء على تعليمات مديرية الصحة، منعا للتكدس والزحام، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أما المدارس التي تضم عددا قليل من الطلاب ومساحة الفناء بها كبيرة، فلا مانع من إقامة الطابور بها، مع مراعاة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ماذا عن إجراءات الدخول والخروج من الفصول؟

يتم توزيع الإشراف من المعلمين على الفناء والسلالم، لتنظيم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول، مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة في اليوم الدراسي لمنع التجمعات؟

ماذا عن ارتداء الكمامة؟

على جميع العاملين بالمدرسة ارتداء الكمامة، ويمنع دخول أي معلم إلى الفصل دون ارتداء الكمامة، ويتم إلزام الطلاب بالكمامة حفاظا على سلامتهم.

ويتم استخدام الماسح الحراري للكشف عن الحرارة، وتعقيم الفصول وتوفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة.

كيف يتم متابعة حالة الطلاب؟

الزائرة الصحية موجودة في المدرسة باستمرار، ولن يتم السماح بمغادرة المدرسة إلا بشكل رسمي لمتابعة الطلاب، وحال أي اشتباه بإصابة طالب يتم نقله لحجرة العزل، وإبلاغ ولي الأمر مع وجود متابعة من مديرية الصحة، وعلى أولياء الأمور عدم الانصياع للشائعات التي يتم ترويجها بشأن إصابات كورونا بين الطلاب.

متى يُغلق الفصل داخل المدرسة؟

عند ظهور أكثر من حالة داخل الفصل يُغلق الفصل بمعرفة مديرية الصحة، ويتم تقديم الخدمة الطبية للطلاب من خلال التأمين الصحي، وتقديم الحصص المدرسية أون لاين، وحال تفشي العدوى داخل المدرسة، تُغلق المدرسة وفق الضوابط التي تقرها الصحة.

كيف يتم التعامل مع ظاهرة تكدس أولياء الأمور خارج المدرسة؟

خاطبنا المدارس بالتواصل مع مجلس الأمناء للمساعدة في عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسة، من خلال اللقاءات التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء، ونناشد أولياء الأمور بعدم التجمع أمام أبواب المدارس، حيث إنّها ظاهرة غير صحية، وذلك حرصا على سلامة أولادهم.

ما الإجراء المُتخذ حال ظهور أعراض على الطلاب؟

حال ظهور أي أعراض على الطالب من سخونة وخلافه، فعليه التزام المنزل، وتعتبره المدرسة إجازة لحين تماثله للشفاء.

كيف يتم التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية والسناتر؟

السناتر كيانات غير رسمية وممنوعة، وأي مركز مفتوح يدل على عدم الوعي، وتغلقه المحليات على الفور، وعلى الطلاب الابتعاد عن المراكز، فهي مصدر عدوى في ظل وجود تجمعات وزحام داخلها، وعدم اتباعها لأي إجراءات احترازية ويمكن إصابة الطلاب داخلها.

أما المراكز الحاصلة على ترخيص، مثل مراكز تعليم الكمبيوتر أو اللغات، وتتحايل على الأمر بتقديم دروس خصوصية للطلاب، فهي مخالفة وسيتم غلقها فورا، وأيضا لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية بعملها في مناهج الوزارة.

كيف يتم التعامل مع المعلم الذي يتم ضبطه داخل سنتر دروس خصوصية؟

يحال إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه.

هل يتم اتباع الاجراءات الاحترازية داخل الفصل المدرسي؟

نعم، يجب ارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، حيث يكون بين كل طالب وزميله مسافة لا تقل عن مترا، وكثافة الفصل تتراوح بين 10 و15 و28 طالبا، ومساحة الفصل الواحد لا تقل عن 40 مترا في الغالب، يعني لكل طالب مساحة متر ونصف المتر، وقبل دخول الطلبة للمدرسة، يتم التأكد من توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل إدارة المدرسة.

كيف تتم متابعة الحصص حال عزل الطالب أو منح فصل إجازة بسبب تفشي عدوى كورونا؟

عن طريق الاستعانة بالمنصات التي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتسهيل على الطلاب وتحصيل دورسهم، فضلا عن القنوات التعليمية، كما تبث المديرية الحصص مسجلة فيديو، عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على الطلاب.

هل تم تسليم أجهزة التابلت لطلاب أولى ثانوي؟

جار تسليم نحو 91 ألف تابلت لطلاب أولى ثانوى.

هل تسلّم الطلاب الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات؟

يتم تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية.

كيف يتم التعامل مع غياب الطلاب؟

غير مسموح بالغياب إلا بعذر صحي، وجرى التأكيد على الإدارات التعليمية بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة الغائبين، لمعرفة سبب الغياب، كي يعود الطفل للمدرسة.

كما نخطط لتنظيم لقاءات توعية للطلاب وأولياء الأمور، وتعريفهم بطرق الوقاية من انتشار الفيروس والحد من التجمعات، حفاظا على الصحة العامة، وجار وضع ملصقات توعوية في مكان ظاهر على الأبواب الخارجية للمدرسة، إلى جانب اللوحات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

بعد واقعة الاستغلال الخاطئ للسبورة الذكية في مدرسة بإحدى المحافظات، ما الوضع حاليا؟

نبّهنا الإدارات بغلق السبورة الذكية، ولن يسمح للطلاب بتشغيلها منفردين، وتشغيل أفلام عليها وخلافه، وحال ثبت غير ذلك، فيتم محاسبة رائد الفصل ومشرف الدور ومعلم الحصة والمشرف العام.