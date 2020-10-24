تعليم القاهرة: غلق أي كيان خارج المدارس وتحويل المخالف للتحقيق

وجه محمد عطية، مدير مديرية التعليم بـالقاهرة، بإغلاق أي كيان تعليمي خارج المدارس غير مرخص، بالتنسيق مع الحي وقسم الشرطة، وفق توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال عطية لـ"الوطن": لن نسمح بوجود أي مراكز دروس خصوصية، وأي مدرس يتم ضبطه داخل تلك السناتر سيتم تحويله للشئون القانونية، لافتًا إلى أن وزارة التعليم وفّرت كل سبل التعلم للطلاب، من منصات وقناة تعليمية وموقع على اليوتيوب لكل المراحل الدراسية، لشرح كافة المناهج الدراسية، فضلا عن متابعة المدرسة وتقديم مجموعات تقوية لمن يرغب.

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ أجهزة المحافظات والوحدات المحلية بالتعاون مع الشرطة، أغلقت 5 آلاف و145 مركز دروس خصوصية خلال الحملات التي شنتها الأحياء والمدن مؤخرا لغلق أي سنتر مفتوح.

جاء ذلك وفق توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والعربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسي.

كما تمكنت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع الشرطة من غلق 132 مركز دروس خصوصية خلال الحملات التى قامت بها الأحياء خلال الأيام الماضية بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكد مصدر لـ"الوطن"، أن الحملات مستمرة بمختلف أحياء القاهرة للقضاء على ظاهرة السناتر، بناء على قرار رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن أى مركز دروس خصوصية أو نشاط تعليمي خارج المدارس سيتم غلقه على الفور، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وأوضح أنه على أولياء الأمور المساهمة في القضاء على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية بالإبلاغ عنها على الفور، وعدم ترك أولادهم فريسة لاستنزاف أموالهم.

من جانبه، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العاصمة بها نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحى آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أن توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقيق أكبر قدر من التباعد.

وطمأن محافظ القاهرة الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب، مشيرًا إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع.

وأشار إلى وجود غرفة للزائرة الصحية وغرفة للعزل بكل مدرسة لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها إن وجدت متوافر بها كافة المستلزمات، منوهاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق فى كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس، والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.