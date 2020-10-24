تعليم القاهرة تلغي طابور الصباح في المدارس التي ليس لديها مساحات تباعد

وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مديري الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة، بإلغاء طابور الصباح، في المدارس التي لا يتواجد لديها مساحة كافية تسمح بـ"التباعد الاجتماعي" بين الطلاب خلال طابور الصباح.

وقال "عطية"، خلال اجتماع عقده أون لاين، مع مديري الإدارات التعليمة بالقاهرة اليوم، عبر تقنية "الفيديو الكونفرانس"، إنه ينبغي التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل قوة، بداية من قياس حرارة الطالب، والعاملين، والتأكد من ارتداء الكمامات للطلاب والمدرسين خارج وداخل الفصل.

وأشار إلى أن المدارس التي يتواجد لديها أماكن لتباعد الطلاب، وتواجد الطلبة بدون تزاحم، يتم تنظيم الطابور فيه.

وطالب بمراعاة عدم التزاحم عند صعود الطلبة للمدرسة أثناء الانصراف.

وتابع: "المدرسة اللى مفيش فيها مكان يسمح بعدم التزاحم خلال الطابور يلغي الطابور"، مع العمل على تنظيم صعود ونزول الطلاب من الطابور.

ووجه بتعاون المعلمين في التدريس للصفوف الدراسية المختلفة، قائلاً: "إحنا شغالين جزئياً والمفروض مفيش عجز.. مفيش حاجة اسمها مدرس بيدي سنة 5 مش هيدي 3 وغيرها.. كلنا مدرسين، وممكن كلنا ننزل ندرس".

وطالب بالاهتمام بغسل الأيدي أثناء اليوم الدراسي، والتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وفق تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأهمية الالتزام بأعلى درجات الإجراءات الاحترازية، وطمأنة أولياء الأمور.

ووجه بأهمية عدم تزاحم أولياء الأمور أمام أبواب المدرسة، وتكثيف المتابعات على المدارس، والتأكيد على متابعة المجموعات المدرسية.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة بأهمية التشديد والتأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الفصول.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عمل الوزارة بشكل كامل على إنجاح العام الدراسي الحالي رغم استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية بالمدارس.