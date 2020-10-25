الشباب عكاز الكبار بانتخابات النواب بإمبابة: بنرد خير البلد

شهدت دائرة إمبابة التي تتبع محافظة الجيزة إحدى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حضور كبير لكبار السن إما بمفردهم أو بمساعدة آخرين.

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها لليوم الثاني، للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، لليوم الثاني، وهي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"

واعتاد كبار السن في الاستحقاقات الأخيرة على تصدر المشهد الانتخابي، بالتواجد بين صفوف الناخبين.

وحرص عدد كبير من الشباب في إمبابة على مساعدة كبار السن ليكونوا سند وعكاز عليهم بداية من دخولهم مقر اللجنة الانتخابية وحتى خروجهم منها، وهو ما أكدته أم مصطفى، التي حرصت على التواجد في الانتخابات للإدلاء بصوتها.

وقالت أم مصطفى (85 عاما): "جاية عشان البلد اللي اتولدت وكبرت وعيشت فيها عمري كله، وكلنا وشربنا من خيرها، وبنرد خيرها علينا".

و يتنافس في دائرة امبابة 19 مرشحا على مقعدين، بينهم 4 مرشحين نواب في الدورة البرلمانية الأخيرة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.