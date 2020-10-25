محافظ الجيزة: لم نتلق أي شكاوى تعكر صفو الانتخابات

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة بها 538 مقر انتخابي، 1690 لجنة فرعية، ويضمون 5.7 مليون مواطن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، والأمور تسير على ما يرام حتى تلك اللحظة، موضحا أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق أي شكوى أو مشكلة تعكر صفو الانتخابات.

وأضاف "راشد"، في لقاء خاص مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل ما تلقته الغرفة عبارة عن مشاحنات بسيطة، وتنتهي في لحظتها دون أي مشاكل، وهناك تنسيق كامل مع الأمن بجهاته المختلفة من وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وكل شيء يسير على ما يرام.

وتابع محافظ الجيزة أن المحافظة يهمها توفير كل سبل الراحة للمواطن، من أجل ممارسة حقه الدستوري وواجبه الانتخابي بالإدلاء بصوته، واللجان كلها على أفضل ما يكون حتى تلك اللحظة، وكل شيء على ما يرام.

وأشار إلى أن المحافظة تأخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا في ظل انتشاره بصورة واضحة في بعض دول العالم، لافتًا إلى أن انتخابات مجلس النواب تشهد عادة إقبال أكبر من انتخابات مجلس الشيوخ، وتم وضع هذا في الاعتبار من أجل حماية المواطنين من كورونا من خلال تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المختلفة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي السبت والأحد، على أن تعلن النتيجة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم 1 نوفمبر المقبل.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، 6 و7 ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.