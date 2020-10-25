 استمرار انعقاد غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لمتابعة سير الانتخابات

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني.

وقال الشريف، إنه تم فتح كافة اللجان الإنتخابية وبدء عملية التصويت بجميع المقار الانتخابية والبالغ عددها 363 مقرا و1160 لجنة فرعية و 6 لجان عامة بإجمالي عدد ناخبين 4067901 ناخب على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أية مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات.

ونوه إلي استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري بالمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.