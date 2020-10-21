عزت العلايلي: "أنا وحسين فهمي كنا بناخد اللي بيقع من محمود ياسين"

قال الفنان عزت العلايلي، إن الفنان محمود ياسين كان محظوظا، ولكن لم يعتمد على الحظ فقط، فقد كان إنسانا وديعا وخلوقا وحلو الحديث، "كنت ببقى سعيد جدا لما بنشتغل مع بعض أو بنتقابل أنا وهو والفنان الراحل نور الشريف".

وأضاف العلايلي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية قناة "ON"، أن "الفنان محمود ياسين عندما تولى مسؤولية مدير المسرح القومي حسيت إن هو في مكانه، وبقيت فرحان جدا وكنا بنتكلم وبنفكر في المسرحية الجاية وممكن نعمل إيه نغذي المسرح".

وتابع: "كان فيه وئام بيني وبينه، فهو كان قيمة إنسانية عالية للغاية ويتغاضى عن الكثير من الأشياء، وكان متواضعا للغاية، ولا يلتفت لما يقال أو يكتب عنه، كنت بقوله رد زي ما الناس بترد يقولي لا أنا مش عاوز أخسر حد".

وأكمل، أن الفنان محمود ياسين لديه موهبة وضعها الله فيه ولديه تلقائية ودرجة الفهم السريع والاستيعاب كبيرة، "كان بيحفظ بسرعة ويرتب المشهد ويتخيله وينفذه في ثواني، وكان دقيق للغاية وفي نفس الوقت أي مخرج كان بيثق في محمود ياسين فورا لأن معندوش تردد وعنده ثقة بالنفس وواعي ومحب لمهنته جدا، عاشق لأصدقائه وكل اللوكيشن أصحابه ومكنش بيبقى في أي حاجة بتعكنن مزاجه لأن كلهم بيحبوه بداية من العمال وكل الناس اللي بيشتغلوا في الفيلم".

وأشار، إلى أن محمود ياسين كان طاغي علينا جميعا وله الأولوية في جميع الشركات "أنا والفنان حسين فهمي الحاجات اللي كانت بتسقط منه كنا بناخدها، والأدوار اللي محمود مكنش بيعملها في أفلامه كنا بناخدها".