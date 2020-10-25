حقيقة إلزام طلاب الأزهر بارتداء الزي الأزهري: "لا يوجد قرار رسمي"

تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطلبة أزهريين من مراحل مختلفة، بينهم أطفال في المراحل الابتدائية، يرتدون الزي الأزهري.

وأوضح مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه لا صحة لإلزام جميع طلاب الأزهر بارتداء الزي الأزهري، وأضاف المصدر، أن الزي الأزهري يرتديه أغلب طلاب الصعيد ومعهد شبرا بالقاهرة ومعهد بدمياط، ولا صحة لتعميميه بقرارات رسمية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأزهر يرحب بشدة بارتداء الزي لمن أراد من التلاميذ والطلاب، وذلك لما يمثله الزي من شرف واعتزاز وفخر الطالب بأزهريته وبزي يمثل مؤسسته التي ينتمي إليها، وتابع: "نحب زي الأزهر ونرحب بارتدائه، لكن ليس هناك إلزاما ولا تعميما بأي قرار رسمي كما ادعى البعض".

انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية

وبدأت الدراسة بالأزهر 17 أكتوبر الجاري، وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، معهدي الصفوة النموذجي الابتدائي والإعدادي الثانوي، ومعهد الزقازيق الإعدادي الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية، وذلك لمتابعة سير الدراسة وانتظامها، والتأكد من قيام المعاهد الأزهرية باتخاذ كآفة التدابير الاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين.

واستمع وكيل الأزهر لآراء الطلاب والمعلمين، كما ناقش معهم الاقتراحات الخاصة بانتظام الدراسة وكيفية استفادة الطالب والمعلم معًا من اليوم الدراسي على أكمل وجه، مشيرًا إلى توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة توفير كافة مقومات العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، التي تعد النواة الحقيقية لإعداد أجيال تحمل رسالة الأزهر، وتنقلها بوسطيتها واعتدالها وسماحتها لكل المسلمين في بقاع الأرض.

ووجه الدكتور الضويني العاملين بالمعاهد الأزهرية بضرورة تحقيق الالتزام والعمل على توجيه الطلاب تعليميا وفكريا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية الطلاب والعاملين بالمعاهد والمناطق الازهرية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا مستمرًا للزيارات الميدانية لمتابعة الدراسة، فضلًا عن تسيير قوافل متابعة بصفة دورية لكافة مناطق الجمهورية بداية من اليوم، وذلك لرصد المشاكل الطارئة التي قد تواجه العملية التعلمية، ووضع الحلول الفورية لها.