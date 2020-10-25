السعودية تسمح باستخراج تصريح مؤقت للعامل حال وجود دعوى قضائية مع كفيله

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدَرت تعميماً بشأن أحقية العامل في حال وجود دعوي قضائية بينه وبين كفيله أن يتقدم إلي مكتب العمل التابع له للحصول علي تصريح عمل مؤقت للعمل لدى صاحب عمل غير كفيله حتي انتهاء القضية والحكم فيها.

وأوضح التعميم أنَّ الجهة المختصة لاعطاء هذا التصريح هي مكتب العمل التابع له العامل بشرط أن يقدم العامل في أثناء طلب التصريح ما يفيد وجود دعوي بينه وبين كفيله.