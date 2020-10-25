رئيس "الشيوخ": على الناخبين التدقيق في اختيار من يمثلونهم بمجلس النواب

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجالس النيابية ستحقق نقلة نوعية في الأداء التشريعي بالإضافة للتنسيق مع الحكومة لصالح مصر.

وقال عبدالرازق لـ"الوطن": "اليوم نأمل أن يبادر الناخبون في مباشرة حقوقهم السياسية والتدقيق في اختيار من يمثلونهم في مجلس النواب الذي سيقوم بدور فاعل وحيوي مع الغرفة الثانية التي تم انتخابها".

وأضاف: "رغم ظروف كورونا كان هناك حرص على المشاركة في الانتخابات، والناخب أراد أن يقوم بدوره"، متابعًا: "المشاركة بمثابة رسالة للعالم أن المواطن يحرص على الوقوف خلف وطنه".

وتابع أن وزارة الصحة تقوم بدور رائع على أكمل وجه في توفير الضمانات الصحية التي تساعد الناخب على المشاركة وحمايته من فيروس كورونا المستجد".

وأكمل أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تمثل كل الأطياف المجتمعية والسياسية.