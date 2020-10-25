6 إجازات لبعض المدارس خلال شهرين.. تعرف عليها

تقرر منح طلاب المدارس الحكومية إجازة خلال الأيام التي يعقد بها انتخابات مجلس النواب في المرحلتين الأولى والثانية.

وفي هذا السياق، تستعرض "الوطن" الإجازات المتبقية للمدارس خلال فترات إجراء انتخابات مجلس النواب، بمحافظات المرحلة الأولى والثانية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مدارس تحصل على يومين إجازة

وفقا للقرار، يمنح طلاب المدارس التي تجرى بها العملية الانتخابية لمجلس النواب بـ14 محافظة، يومين إجازة، وهما الاثنين 23 نوفمبر والثلاثاء 24 نوفمبر، لإجراء جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى، وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

مدارس تحصل على 4 أيام إجازة

وفقا للقرار يمنح طلاب المدارس التي تجرى بها العملية الانتخابية لمجلس النواب، بـ13 محافظة 4 أيام إجازة، وهي السبت 7 نوفمبر، الأحد 8 نوفمبر، والاثنين 7 ديسمبر، والثلاثاء 8 ديسمبر، لإجراء انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية وهي، محافظة القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وصدر قرار من وزارة التنمية المحلية، جرى تعميمه على المحافظات، ينص على منح المدارس التي تحولت إلى مقر انتخابي إجازة خلال يومي السبت والأحد سواء للطلاب أو العاملين او الموظفين أو المدرسين.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم بمحافظات المرحلة الأولى، توقف الدراسة بالمدارس التي بها لجان انتخابات لمجلس النواب، على أن تستمر في المدارس التي ليس بها لجان انتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب الشهر الماضي، على أن تتم الانتخابات على مرحلتين، الأولى في نطاق 14 محافظة، والثانية بـ13 محافظة، على أن يتم الانتهاء من إعلان النتيجة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 14 ديسمبر 2020.