محافظ أسوان يتابع انتخابات النواب: المشاركة حق يعكس وعي المواطن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجراءات ماراثون انتخابات مجلس النواب، من داخل غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة برفقة اللواء حسام نجيدة مدير إدارة نوادى بالقوات المسلحة وبتواجد أعضاء لجنة الانتخابات.

واطمئن المحافظ على المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المختصة، وطالب المواطنين والشباب والمرأة الأسوانية بالنزول بكثافة للإدلاء والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية.

وأشار إلى أن ممارسة كل مواطن أسوانى لحقه الانتخابى هو إدراك واعي لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب والذى سيكون قادر على مساندة جهود المحافظة فى تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية والمخططة لتكون أسوان فى مقدمة المحافظات التى تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشود.

ومن ناحية أخرى، استعرض أشرف عطية مع مسئولي المحافظة الآليات الجديدة المخطط تطبيقها بأكثر من منظومة والتى سيتم إدارتها من غرفة عمليات المحافظة من أبرزها منظومة عين المواطن، وشهادة مخالفات المبانى، والمواقع الهامة والحيوية، بجانب منظومة متابعة النظافة العامة، بالإضافة إلى منظومة متابعة اللجان الانتخابية وإدارة أى أزمات طارئة، موضحاً أنه تم تكليف مركز شبكات المرافق بتوظيف قاعدة البيانات الجغرافية والصور الجوية المحدثة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي.

كما يتنافس 13 مرشحاً فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.