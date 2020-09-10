الجدول الزمني لسباق مجلس النواب

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

كما أعلن "لاشين" فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءًا من 17 سبتمبر الجاري.

وقال "لاشين" في مؤتمر صحفي، إن الناخبين المقيدة أسماؤهم مدعوون لانتخابات مجلس النواب، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 بالقوائم المغلقة، على أن تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الخميس 17 سبتمر حتى السبت 26 سبتمبر 2020، من التاسعة حتى الخامسة مساء، ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساء، وأنه على كل من ينتوي الترشح، أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي من اليوم.

وشدد رئيس الوطنية للانتخابات، على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب، ومنها التعقيم وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء فيرس كورونا.

ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون مجلس النواب، والذى صدق عليها رئيس الجمهورية، يشكل مجلس النواب من 568 عضوا منتخبا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.

وتقسم الدوائر الانتخابية جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى بواقع "284" مقعدًا، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم بواقع "284" مقعدًا.

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