مستشار الرئيس يوضح أعراض كورونا التي تتشابه مع الإنفلونزا الموسمية

تحدث الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا وأعراض فيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين لـ"الوطن"، إن أعراض البرد تتمثل في احتقان خفيف بالحلق وارتفاع قليل في درجة الحرارة، ولا يوجد آلام بالعظام، بينما تكون أعراض الإنفلونزا الموسمية، ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وسعال وإعياء وصداع وانسداد الأنف والتهاب الحلق وقيء وإسهال.

وأوضح أن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع الإنفلونزا الموسمية في بعض الأعراض، كالحمى، والسعال الجاف وضيق التنفس والتهاب الحلق وآلام في العضلات، وفقدان حاستي الشم والتذوق، لافتا إلى أنّ الطبيب المختص يمكنه تمييز أعراض كورونا.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنّ حصة مصر في الحصول على لقاح آمن من فيروس كورونا موجودة ولا داع للقلق، لافتا إلى أنّ الرئيس يتابع بشكل مستمر كل خطوة في ملف الصحة، ودائما يوجه بتوفير المستلزمات الطبية وطرق التعايش، ويضع صحة المواطنين في المقدمة.

تاج الدين: هناك تخوفات من فصل الشتاء ويجب الحرص على التهوية

وأضاف: هناك تخوفات من دخول فصل الشتاء ويجب على المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات الفترة المقبلة والتهوية الجيدة وعدم غلق النوافذ "الشبابيك" والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة أثناء اللقاء وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والاطلاع على كافة مستجدات فيروس كورونا من مصادرها الرسمية والالتزام بإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 106397 حالة من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و6187 حالة وفاة.