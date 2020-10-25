قطع 3 شوارع سيرا على الأقدام.. كفيف يدلي بصوته بانتخابات النواب في قنا

أدلى شاب كفيف، بصوته في اليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب، في لجنة مدرسة السادات الابتدائية بمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

وتوجه محمد عبدالحميد حسين حفني، إلى لجنة الانتخابات بمركز الوقف للإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، دون وجود أي شخص من أفراد أسرته، قاطعا نصف كيلو متر المسافة بين منزله والمقر الانتخابي.

ووجه حفني الشكر لرجال الشرطة الذين ساعدوه على الإدلاء بصوته منذ وصوله لمقر اللجنة في المدرسة، قائلا: " شاركت في انتخابات الشيوخ بمعونة أشقائي، ونظرا لعدم تواجد أحد منهم حاليا ورغبتي في المشاركة بالانتخابات خرجت وحدي لأداء واجبي الوطني".

وأضاف: "قطعت 3 شوارع من منزلي إلى لجنتي الانتخابية سيرا على الأقدام دون الاستعانة بأي شخص، والحمدلله صوت في الانتخابات".

ويذكر أن محافظة قنا، تضم 670 لجنة فرعية، موزعين على 339 مركزا انتخابيا، وعدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب، 2 مليون و34 ألفا و373 مواطنا.

من جهته، قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية، والتأكد من إجراءها دون أى عوائق، سواء للمشرفين عليها أو الناخبين.

وأكد "الداودي" أن المشاركة في الانتخابات حق دستورى مهم لجميع المواطنين، وأن المحافظة حريصة على أن يؤدى المواطنون حقهم في سهولة ويسر، مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لتظهر محافظة قنا في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار المحافظ، إلى ربط غرف العمليات الفرعية، بمراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة كافة، لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن، ورفع درجة الاستعداد التام بالمستشفيات كافة، وعمل خطة للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية، للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.

وانطلقت انتخابات المرحلة الأولى، أمس في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد.

أما في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا.

ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته في الداخل.