الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في ثاني أيام انتخاب مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت في اليوم الثاني والأخير بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، داخل 10240 لجنة فرعية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع اللجان الفرعية فتحت أبوابها في المواعيد المحددة من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، حيث قام القضاة المشرفون على اللجان والبالغ عددهم نحو 12 ألف قاضيا (أساسيا واحتياطيا) بفض الشمع الذي وضعه على باب اللجنة في نهاية التصويت أمس، وتأكد من سلامة النوافذ وعدم العبث في صناديق الاقتراع أو بالأوراق الانتخابية، وأثبت هذه الإجراءات في محضر.

في يومها الثاني.. بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، أنه تم فتح أبواب اللجان لاستقبال الناخبين الذين بدأوا يتوافدون وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه في الساعة الثالثة عصرا من المقرر أن يتوقف التصويت مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها في الساعة الرابعة عصرا، مؤكدا على أن الهيئة لم ترصد أي شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، وأن غرفة العمليات المشكلة بالهيئة تواصل استقبال استفسارات كل أطراف العملية الانتخابية والرد عليها في الحال.