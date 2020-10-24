"أحمد" خمسيني كفيف يتحدى إعاقته من أجل مصر (صور)

يتحرك بصعوبة متقدمًا نحو مدرسة "المناشي الابتدائية بنات " بدائرة منشأة القناطر، مستندًا على عصاه، مرتديًا كمامة، قاصدًا حقه الدستوري في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متحديًا إعاقته البصرية، فضلًا عن سنه الكبيرة.

متحصنًا بعصاه وكمامته، لم تمنع أحمد نوفل فرج الله، صاحب الـ58 عامًا، كل الصعوبات، من إعاقة بصرية، وشيخوخة واضحة، فضلًا عن حرارة الجو ومخاوف عدوى كورونا، من الإدلاء بصوته في الانتخابات.

"أنا نازل عشان استقرار مصر".. هكذا بدأ نوفل حديثه لـ"الوطن"، مصرًا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم ظروفه الصحية.

ووجه صاحب الـ58 عامًا رسالة لكل الشعب، بضرورة النزول للمشاركة في الانتخابات لبناء مصر.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى جولة الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية يومي 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.