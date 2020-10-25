"التراث بعيوننا".. ورشة عمل يعقدها التنسيق الحضاري عبر زووم

يقوم الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعده، من خلال مبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معًا" بالإعلان عن ورش عمل بالتعاون مع الجامعات تحت عنوان "التراث بعيوننا"، في تمام الرابعة مساء السبت المقبل عبر برنامج zoom.

وسلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جوائز الفائزين بمسابقة "تراثي للفنون البصرية" للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي، في دورتها الخامسة، والتي نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، كما كرمت عددًا من الشخصيات من ذوي الإسهامات البارزة في مجال صون التراث المعماري المصري، بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالقلعة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

وتولي وزارة الثقافة اهتمامًا كبيرًا بتراث مصر بشقيه المادي وغير المادي، كما تعمل إلى صونه والحفاظ عليه، والتعاون مع أهم المؤسسات الدولية المهتمة بهذا الشأن.

وشكلت الوزارة لجنة عليا لإنشاء وحدة صون التراث الثقافي غير المادي وتشكيل مجموعة العمل بها، وبحث سبل الاستفادة من الأرشيف الوطني للتراث غير المادي واعتماد البرامج التنفيذية التي تحقق هذا الهدف من اللجنة، وهي خطوة نحو استخدام الأساليب العلمية الحديثة في أرشفة وحفظ التراث.