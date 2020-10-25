وزير الشباب: مشاركة أطفال بلا مأوى في الأولمبياد بعد تأهيلهم

أكد الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم إرسال لجنة إلى الدار التي تم افتتاحها اليوم لرعاية أطفال وكبار بلا مأوى، لبحث احتياجات المؤسسة، موضحًا أنه سيتم العمل على إنشاء حمام سباحة وفقًا للخطة الترفيهية التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن لتوفير احتياجات نزلاء المؤسسة.

وأضاف، أن اللجنة ستعمل على رعاية الاطفال بلا مأوى للمشاركة فى الأولمبياد بعد 6 سنوات، وفقًا للخطة التأهيلية لهؤلاء الأطفال، لافتا إلى أن الصرح يستوعب 530 نزيلًا من "المشردين بلا مأوى - كبار السن - ضعاف البنية والأطفال الرضع - والمعثور عليهم".

وتابع "صبحي"، أنه بمجرد دخول الدار والمشاركة في الافتتاح جاء بذهني فيلم "جعلوني مجرمًا" بطولة الفنان الراحل فريد شوقي، وحياة الأحداث التي قد تؤدى إلى نهاية مأساوية.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، والتى تعد أكبر صرح في مصر لمأوى المشردين الذي تم إسناده من وزارة التضامن إلى المؤسسة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

الصرح يستوعب 530 نزيلًا من المشردين بلا مأوى كبار السن ضعاف البنية والأطفال الرضع والمعثور عليهم، لافتة إلى أنَّه سيكون أول مرة في تاريخ مصر دمج الصغار والكبار معًا لخلق جو أسري متكامل بين المسنين والصغار، تعويضًا لهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم، وهو عبارة عن ثلاث مباني كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات الرعاية تتنوع ما بين 516 دار أيتام على مستوى الجمهورية، و172 دارًا للمسنين، و18 دارًا لكبار السن بلا مأوى، و8 مراكز لاستضافة المرأة، و132 دارًا للمغتربات، و2065 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، و11 ألف حضانة نهارية.

وأشارت، إلى أنَّ عدد الأطفال الموجودين بالأسر البديلة داخل نطاق الجمهورية 11 ألفًا و500 طفل، إضافة إلى 119 طفلًا بالأسر البديلة خارج البلد، تتم متابعتهم من خلال الخارجية المصرية.