البورصة تقلص خسائرها بالتعاملات المتأخرة.. ورأس المال يسترد 5 مليارات

قلصت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها في التعاملات المتأخرة من جلسة تداولات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء قوية من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية، ما انعكس إيجابيا على قطاعات السوق المختلفة، بما فيها أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مع قرب إغلاق جلسة التداول نحو 5 مليارات جنيه من خسائره الصباحية ليسجل 598.2 مليار جنيه، وسط تداولات متوسطة تعكس عدم رغبة المستثمرين في البيع بإستثناء عمليات تسوية المراكز المالية المكشوفة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ تراجعا بنسبة 3.5 في المائة في التعاملات المتأخرة من جلسة اليوم ليصل إلى 10588.64 نقطة، فيما كانت خسائره في مستهل التعاملات قد تجاوزت 5 في المائة بفعل البيع العشوائي من قبل مضاربين بهدف التأثير على السوق والضغط على الحالة النفسية للمستثمرين.

وقال محمود البنا – مستثمر بالبورصة- إن أداء البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم يعتبر جيد للغاية حتى الأن، مشيرا إلى أن التعاملات على سهم البنك التجاري الدولي جاءت أفضل بكثير من المتوقع، حيث تماسك أداء السهم بفضل عمليات الشراء القوية من قبل مؤسسات مصرية وعربية وأجنبية، ما يؤكد عدم تأثر قرارات المستثمرين بالتغييرات التي شهدها مجلس الإدارة بعد رسالة الطمأنة التي وجهها البنك المركزي المصري للمودعين والمساهمين ودعمه الكامل لمجلس الإدارة والبنك.

وأضاف أن عمليات البيع التي ظهرت على أسهم البنك في بداية جلسة التداول، كان هدفها خلق حالة من الفزع لدى المستثمرين بالسوق خاصة الأفراد، لاستغلال لحالة الجدل بشأن تعديلات مجلس إدارة البنك، لكن سرعان ما تلاشت المخاوف وشهد سهم البنك عمليات شراء قوية من جموع المستثمرين قابلها تراجعا ملحوظا في عمليات البيع حتى من قبل المضاربين أنفسهم.

وأشار إلى أن أسهم المضاربات تماسكت في النصف الثاني من جلسة التداول، بعد انتهاء عمليات البيع من المستثمرين الأفراد، والتي كانت تهدف لتغطية مراكزهم المكشوفة لصالح شركات السمسرة.

وأكد البنا أن السوق استوعبت صدمة أزمة البنك التجاري الدولي، ونجح سهم البنك في تكوين قاعدة سعرية له عند مستوى 62 جنيها، ومن المتوقع أن يعود إلى معدلاته الطبيعية خلال الايام المقبلة.