البورصة: "بورصة السلع" سوق منظم لتحسين معدل تنمية التجارة الداخلية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة السلع المصرية التي أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، تأسيسها، هي سوق منظم لتداول السلع .

وأكد "فريد"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه البورصة تستهدف الحصول على السلع ووضعها بالمخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة المصرية.

وأشار إلى أن هذه المخازن للتعامل مع البورصة بصورة منظمة وسريعة ويكون هناك فرصة للبيع والشراء في هذا السوق المنظم "بورصة السلع"، موضحًا أن هناك كشف دوري عن جودة المخازن وجودة المنتجات وهذا ما يسمح بزيادة معدل تنمية التجارة الداخلية.

وذكر فريد أنه يتطلع للانتهاء من إجراءات تأسيس شركة بالتعاون مع وزارة التموين تتولى تطوير بورصة السلع الحاضرة، فضلا عن السعي نحو إنهاء كافة المتطلبات الخاصة بإطلاق سوق العقود خلال ٢٠٢٠، بالتنسيق مع كافة الاطراف ذات الصِّلة.