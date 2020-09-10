عامر: طرح الشركات في البورصة يُخضعها للرقابة والحساب: "هو ده الإصلاح"

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البورصة المصرية تحتاج لأوراق مالية جديدة، كما أن طرح الشركات في البورصة يجعلها تخضع للرقابة والحساب، حيث إن الإفصاح والحساب هو الإصلاح، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البنك المركزي يسعى للتخلص من المدفوعات النقدية من خلال الشمول المالي، قائلا "تحدثت مع وزير المالية كثيرًا من أجل زيادة الإعفاءات الضريبية".

وشدد "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، على ضرورة تسهيل الاستثمار، لا سيما أنه يواجه مشاكل والحكومة تعمل على حلها، موضحًا أن البنك الزراعي يحصل على دعم من البنك الأهلي، وخلال 3 أو 4 سنوات سيختلف تمامًا للأفضل، ويمول عملية الانتقال للري الحديث لتوفير المياه بدلًا من إهدارها.

وتابع: "تكلفة عملية الانتقال للري الحديث 3 مليارات جنيه كطرح أول، لكن الفلوس ليست أزمة، فلوسنا كتير، ويتم التنسيق مع الحكومة باستمرار على الرغم من استقلالية البنك، ويتم الاختلاف أحيانًا للصالح العام".