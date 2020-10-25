مصرع عامل سقط من الطابق الـ12 أثناء عمله في الغربية

لقي عامل مصرعه، متأثرا بإصابته، عقب سقوطه من الطابق الـ12 في أثناء عمله ببرج سكني، بمركز كفر الزيات في الغربية.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، بلاغا باستقبال مستشفى كفر الزيات العام "عارف. ا.ر " 17 عاما، مقيم بمنشأة أمين اسماعيل، ومصاب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ، وتوفي في الحال، وتبين أن ذلك نتج عن اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الـ12، في أثناء عمله ولا توجد شبهه جنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت مدينة قطور، بمحافظة الغربية، شهدت في سبتمبر الماضي، مصرع عامل، إثر سقوطه من فوق سقالة خشبية بالطابق الثالث، في أثناء عمله بالمحارة بعد أن اختل توازنه.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بسقوط شخص يدعى محمد سالم مكاوي، مقيم بعزبة أمين القبلية بقطور، من أعلى سقالة بالطابق الثالث في أثناء عمله بالمحارة، ما أسفر عن مصرعه بعد أن اختل توازنه، وحُرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.