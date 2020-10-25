محافظة الغربية: استمرار طرح 611 وحدة بمجمع الصناعات في المحلة الكبرى

أعلن ديوان محافظة الغربية، استمرار طرح كراسات الشروط الخاصة، لعدد 611 وحدة بمجمع الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، ابتداء من 13 أكتوبر الجاري، حتى 2 نوفمبر المقبل، وتقدم الطلبات حتى 23 من الشهر ذاته، في مقر جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، ومقر هيئة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، طبقا للمواصفات المرفقة.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية، على مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى أن الشاب المتقدم سيحصل على تمويل ميسر للآلات والمعدات ورأس المال العامل، وكذلك مساعدته في استخراج المستندات والتراخيص بالوحدة، بالإضافة إلى التدريب والتسويق والدعم الفني.

وكشف"رحمي" أن المنطقة الصناعية بالمحلة تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة؛ إذ تقع على مساحة 34 فدانا، قسمت إلى 3 مناطق، الأولى تبلغ مساحتها 14 فدانا، وبها 611 ورشة (48م 2)، بنظام حق الانتفاع لإقامة ورش نسيجية وهي المعلن عنها، والأخرى على مساحة 10 أفدنة، طرحت بإجمالي (42) قطعة أرض (500 - 1500م)، والثالثة على مساحة 10 أفدنة.

أما المواصفات، فمساحة الوحدة 48 مترا مربعا، وأبعادها (6م ×8 م)، عبارة عن منشآت خرسانية، وارتفاعها 5.20 م، وعرضها 6 م3، بواجهات معمارية حديثة متميزة، والمجمع مجهز بمنظومة إطفاء متكاملة، ومدخل تغذية مياه بقطر ٢ بوصة، ومخرج للصرف الصحي 6 بوصة، ومدخل كهرباء جهد منخفض حتى 10 "ك. ف. أمبير".

أما المبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز:

١- سداد مبلغ 300 جنيه، لا ترد وهي ثمن كراسة الشروط، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.

٢- سداد مبلغ ألف جنيه، مقابل تأمين جدية الحجز.

٣- تسدد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (14400133004127) لدى بنك الإسكندرية، أو عن طريق الدفع الإلكتروني في حالة التقديم، من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

4- يضاف 1٪ مصاريف تحصيل إلكتروني، في حالات الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.

وشروط الوحدات المطروحة بنظام الإيجار، تحصل قيمته بشكل ربع سنوي، وتزيد بنسبة 10% سنويا، من السنة الثانية للتعاقد.

وأسعار الوحدات الصناعية، قيمة إيجارية رمزية 19.77 جنيه للمتر المربع في الشهر، والقطاعات الصناعية المستهدفة: (المفروشات والملابس الجاهزة، الهندسي، الكيماوي).