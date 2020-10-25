كفيف يصوت بالانتخابات: بصلي 100 ركعة قيام ليل بدعي فيها للسيسي ومصر

كفيف متكىء على عصاه، يتحسس الطرق بمفردة، قطع مسافات 3 كيلو مترات ماشيا على قدميه، من محل إقامته في منطقة الكنيسة بالهرم إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنين، إذ يقول إبراهيم على محمد صاحب الـ70عاما، لـ"الوطن"، إنه قطع هذه المسافة دون مرافق معتمداً على عصاه التي ترافقه في كل مشاويره، لكي يدلي بصوته في الانتخابات.

وأضاف: "أؤمن أن المشاركة في العملية الانتخابية تنفيذ لأوامر الله لأنها شهادة بالحق، لإعطاء كل ذي حق حقه".

وأشار إبراهيم إلى إنه كان يعمل في التراحيل باليومية جاء من بلدته بمركز جهينة بسوهاج بحثا عن لقمة العيش والرزق واستقر على مدار 50 عاما، في منطقة الطالبية والكنيسة وعاصر ثلاثة رؤساء، متابعا: نعيش في أمن وأمان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: "رغم أنني كفيف لكن لا أترك انتخابات، وذهبت كي أعطي صوتي لمن يستحقه، وأنا حافظ لكتاب الله وبعرف كويس حقوق ربنا وبنفذ أوامره وعلشان كده بصلي كل يوم 100 ركعة قيام ليل بدعي فيها إن ربنا يستر مصر ويحفظها ويحفظ الرئيس السيسي من كل شر".

وأكمل: "مصر ربنا ذكرها في القرآن خمس مرات وهي بلد محفوظة، والمصريين ناس طيبين وشعب مكافح وطول عمره شقيان وعلشان كده ربنا بعتله الرئيس السيسي".

وأكد إبراهيم أنه لم يكن يحصل على أي معاش منذ أن فقد بصره حتى تولى الرئيس السيسي منصبه وتولى مهمة البلاد ومن ساعتها وأنا باخد معاش شهري بيعيني على ظروف الحياة الصعبة.

وأعرب عن رغبته في مقابلة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قائلا: فيه جراحة عايز أعملها في عيني وممكن لو نجحت أقدر أشوف تاني نفسي أقابله ويساعدني".